فرنسا قلقة من منح سعيد نفسه صلاحيات واسعة على حساب القضاء

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عبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن قلقه من منح الرئيس التونسي قيس سعيد نفسه صلاحيات واسعة على حساب القضاء.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن لودريان قوله أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي: "كان هناك عدد من الإجراءات المقلقة من قبل الرئيس قيس سعيد. أنا أفكر على وجه الخصوص بحل المجلس الأعلى للقضاء".وكان الرئيس سعيد قد وقع يوم الأحد مرسوما قضى باستحداث مجلس قضاء مؤقت محل المجلس الأعلى للقضاء.