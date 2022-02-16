فاطمة المسدي تؤكد أنها ستقدم وثائقا تدين النهضة وعبد الكريم العبيدي في ملف التسفير

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اكدت النائبة السابقة في البرلمان فاطمة المسدي، اليوم الاربعاء، انها "ستمثل غدا وبعد غد امام القضاء لتقدم وثائقا تدين حركة النهضة وعبد الكريم العبيدي في ملف التسفير".وقالت في تدخل هاتفي في ماتينال اذاعة شمس، إن حركة النهصة أقدمت على قبر لجنة التحقيق في ملف التسفير في البرمان سابقا بعد عدم تمكنها من الحصول على رئاستها.وعلى ذلك، أفادت المسدي أن الإستماعات في لجنة التسفير أكدت تورط قيادات في الحركة في ملف التسفير فأرادت الإستيلاء على رئاستها وعندما لم تتمكن منها أقبرتها، وفق تعبيرها.هذا واشارت المسدي إلى أن رئيس حركة النهضة سبق وقدم شكوى ضدها مباشرة إثر وفاة الفقيد الراحل الباجي قايد السبسي وذلك بعدما تحدثت عن تورط الحركة في ملف التسفير وتم الحكم عليها غيابا دون تمكينها من حق الدفاع عن نفسها.وأضافت فاطمة المسدي انها حاليا ستقدم الوثائق والادلة التي ستؤكد تورط عدد من قيادات الحركة.