تعرّض طفلة للوخز بالإبر على وجهها من طرف زوجة أبيها... وزارة المرأة تتدخل وتتخذ هذه الاجراءات


Publié le Mercredi 16 Février 2022 - 08:21 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تبعا لما تم تداوله في صفحات التواصل الاجتماعي مساء يوم الثلاثاء 15 فيفري 2022 في خصوص سوء معاملة طفلة بمنطقة المغيلة من ولاية سيدي بوزيد ونشر صورة لها وهي تحمل أثار وخز بالإبر على وجهها، كلّفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ المندوب العام لحماية الطفولة بالتعهّد الفوري بهذه القضيّة واتّخاذ ما يتعيّن من تدابير عاجلة لما يمثّله هذا الإشعار من تهديد جسيم لمصلحة الطفل الفضلى.

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وبعد التنسيق مع مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد تم تحديد هوية الأب و زوجته و عنوانهما بالتعاون مع السلطة المحلية. كما تم التنسيق مع النيابة العمومية لمباشرة الأبحاث في سوء معاملة طفلة و اتخاذ التساخير اللازمة لوضعيتها و اتخاذ التدابير الحمائية لفائدتها بناء على تنسيق مندوب حماية الطفولة الحيني مع قاضي الأسرة و تعيين جلسة ليوم الأربعاء 16 فيفري 2022.


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كما طلبت الوزيرة من المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسيدي بوزيد إجراء بحث اجتماعي حول ظروف أسرة هذه الطفلة لاتخاذ ما يمكن من تدابير مرافقة في الغرض.

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