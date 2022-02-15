وزير الصحة يستقبل سفير دولة الغابون

. ..

إستقبل وزير الصحة لي المرابط اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022 سفير دولة الغابون بتونس إيميل كاكالا نقوسي والوفد المرافق له.وتناول اللقاء بحث سبل مزيد دعم علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في المجال الصحي، كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التعاون في مجال التكوين الطبي والتصنيع الدوائي وتبادل التجارب في المجال الصحي.وأثنى السفير بالمناسبة على المجهودات التي بذلتها وزارة الصحة في مجابهة جائحة كورونا مؤكدا أن التجربة التونسية يحتذى بها.