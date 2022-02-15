رئيس الجمهورية يستقبل فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا


Publié le Mardi 15 Février 2022 - 17:47 قراءة: 0 د, 17 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022 بقصر قرطاج، فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وتطرّق اللقاء، بالأساس، إلى علاقات تونس بالبنك الدولي، فضلا عن التباحث بشأن مواضيع تتعلق بالتدقيق في مآل القروض والهبات التي تحصّلت عليها تونس، ومحاربة الفساد، وتطهير القضاء وتعزيز استقلاليته.
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