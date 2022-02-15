خلال محاكمته في قضية. الكوكايين نور شيبة يتمسك بنتبحة الاختبارات والبراءة


Publié le Mardi 15 Février 2022 - 15:31 قراءة: 0 د, 17 ث
      
قررت عصر اليوم هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية باريانة حجز قضية الكوكايين المتهم فيها الفنان نور شيبة وابن لاعب سابق وآخرون اثر الجلسة للتصريح بالحكم.

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وباستنطاق نور شيبة أنكر تهمة الاستهلاك موضحا أن نتيجة الاختبارات وردت سلبية ولم تؤكد وتثبت استهلاكه لاي نوع من المخدرات طلبا الحكم عليه بالبراءة وعدم سماع الدعوى وقد سانده في ذلك محاموه.

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