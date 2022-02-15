صورة اليوم: فتح تحقيق ضد عون بوزارة الصحة بسبب "الاستهزاء" بكبار مسؤولي الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ‎‎

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تداولت الثلاثاء 15 فيفري، عدد من صفحات الفايسبوك تقرير بحث تم فتحه في وزارة الصحة ضد أحد الأعوان بالوزارة بسبب بعض الأفعال المنسوبة اليه والتي اعتبرها عديد النشطاء مثيرة للسخرية.ومن بين ابرز الأفعال المنسوبة للعون المعني "الاستهزاء"بكبار مسؤولي الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما وصفه النشطاء بالتقرير البوليسي معتبرين أن التضييق على الحريات بدأ يتفشى داخل مؤسسات الدولة وأن انتقاد المسؤولين وكبار الدولة أصبح تهمة تلاحق مرتكبها.