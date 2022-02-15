شملت الأبحاث بها 90 متهما ..جلب الإرهابي عادل الغندري وآخرين لمحاكمتهم في ملف الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان

الإرهابي عادل الغندري

Publié le Mardi 15 Février 2022 - 11:29 قراءة: 0 د, 45 ث
      
جلبت صباح اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022 الوحدات الأمنية وتحت حراسة مشددة جزءا من الموقوفين في ملف الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان في حين ظل الجزء الآخر بالسجن لاستنطاقهم لاحقا في جلسة ثانية،وقد رفض بعضهم الصعود لجلسة المحاكمة في حين صعد البقية وسوف تنطلق جلسة استنطاقهم .

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وللإشارة فإن عدد الموقوفين في القضية 45 متهما ومحال فيها 45 آخرين بحالة سراح من بينهم نساء .

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ويذكر أن الهجوم الإرهابي المسلح على الثكنة العسكرية ببن قردان وقع في 7 مارس 2016 وتواصلت الاشتباكات المتقطعة إلى غاية يوم 9 مارس، وأسفرت في حصيلة نهائية عن مقتل 50 عنصرا إرهابيا والقبض على 7 آخرين، مقابل استشهاد 13عسكريا وأمنيا و7 مدنيين.
وقد لاقت هذه العملية تنويها وطنيا ودوليا، وشكلت حدثا مفصليا في حرب تونس على الإرهاب، مما جعل البعض يطلق عليها اسم "ملحمة بن قردان".

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