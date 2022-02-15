قاصران يضرمان النار في جسد صديقهما‎‎


Publié le Mardi 15 Février 2022 - 11:14 قراءة: 0 د, 23 ث
      
عمد مراهقان (16 و15 سنة) إلى إضرام النار في جسد صديقهما بعد نشوب خلاف بينهما وبين الضحية (مواليد 2006) وفق ما أكده المندوب العام للطفولة مهيار حمادي في تصريح لاذاعة موزاييك.

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وتمّ الإحتفاظ بالمتهمين الذين عثر على مادة حارقة بحوزتهما، يُرجّح قيامهما بستخدامها في إضرام النار في صديقهما.

ونُقلت الضحية في مرحلة أولى إلى المستشفى الجامعي بنابل قبل أن يتمّ نقلها لاحقا إلى مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
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