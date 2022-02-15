سنية الدهماني: تجاوزنا النظام الرئاسي إلى نظام الإمبراطور

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قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" انه في تونس تجاوزنا النظام الرئاسي إلى نظام البايات او الإمبراطور .وأضافت سنية الدهماني "الرئيس بدا يتدخل في الشأن الإعلامي وربما سيكفل بتعيين كل إعلامي او كرونيكور في الإعلام العمومي".وتابعت سنية الدهماني " رئيس الجمهورية أصبح بتحكم في كل شيء في القضاء والانتخابات والاعلام مضيفا " بن علي لم يصل الى هذا المستوى من التحكم".وكانت رئاسة الجمهورية اصدرت مساء الاثنين 14 فيفري، بيانا أعلنت من خلاله ان رئيس الجمهورية، قرر إنهاء تكليف شكري الشنيتي من مهامه كمكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية بصفة وقتية وإلغاء كل قرارات التسمية والتعيين التي تم اتخاذها من قبله.ويأتي انهاء تكليف شكري الشنيتي بعد القرارات التي أصدرها الأخير الاثنين 14 جانفي والمتعلقة بمجموعة من التسميات التي لاقت عديد الانتقادات من صفحات على الفايسبوك مقربة من الرئيس .تجدر الاشارة الي ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قرر تكليف شكري الشنيتي بتسيير الاذاعة التونسية في شهر سبتمبر الماضي.