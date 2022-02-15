حقائق أون لاين.... نادية عكاشة دعت قيس سعيد الى التروّي قبل حل المجلس الأعلى للقضاء


Publié le Mardi 15 Février 2022 - 09:24 قراءة: 0 د, 32 ث
      
كشف مصدر سياسي مقرب من دوائر رئاسة الجمهورية لموقع حقائق أون لاين أن مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة كانت من اشد الرافضين لحل المجلس الأعلى للقضاء.

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وأضاف المصدر ان عكاشة " اعترضت أثناء تواجدها ضمن الفريق الرئاسي عن توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد نحو حل المجلس الأعلى قائلة أن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء سيعزز صفوف "الأعداء" المعارضين لخيارات قيس سعيد.

وأكد نفس المصدر أن نادية عكاشة دعت رئيس الجمهورية إلى التروي في اتخاذ الكثير من القرارات دون التصادم مع مؤسسات الدولة ومع مكونات المرفق القضائي.
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وقال المصدر ان سعيد يتمسك بضرورة التسريع في حل كل المؤسسات والأجهزة التي يرى أنها معادية لخيار مكافحة الفساد.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 241087

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 15 Février 2022 à 09h 49m |           
محاولة بائسة وسخيفة لتلميع صورتها
واعادة تمركزها كراعية ومؤثرة خدمة للمصالح الفرتسية
ثم هي لا تستحي ان تكذب (الظرف المسموم مثلا)
ومن لا يستحي ان يكذب لا يرجى منه خير ولا يمكن النعويل عليه



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