حقائق أون لاين.... نادية عكاشة دعت قيس سعيد الى التروّي قبل حل المجلس الأعلى للقضاء

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كشف مصدر سياسي مقرب من دوائر رئاسة الجمهورية لموقع حقائق أون لاين أن مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة كانت من اشد الرافضين لحل المجلس الأعلى للقضاء.وأضاف المصدر ان عكاشة " اعترضت أثناء تواجدها ضمن الفريق الرئاسي عن توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد نحو حل المجلس الأعلى قائلة أن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء سيعزز صفوف "الأعداء" المعارضين لخيارات قيس سعيد.وأكد نفس المصدر أن نادية عكاشة دعت رئيس الجمهورية إلى التروي في اتخاذ الكثير من القرارات دون التصادم مع مؤسسات الدولة ومع مكونات المرفق القضائي.وقال المصدر ان سعيد يتمسك بضرورة التسريع في حل كل المؤسسات والأجهزة التي يرى أنها معادية لخيار مكافحة الفساد.