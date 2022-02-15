غرفة أصحاب المخابر تدعو المواطنين لمقاطعة 'الباقات' ب250 مليم


Publié le Mardi 15 Février 2022 - 08:20 قراءة: 0 د, 23 ث
      
دعا رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابر محمد بوعنان الدولة لتسعير "الفارينة" بثمنها الأصلي.

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كما دعا في تصريح لماتينال اذاعة شمس آف آم صباح اليوم الثلاثاء، المواطنين لمقاطعة المخابز التي تبيع "الباقات" ب250 مليما.

وأفاد بوعنان انه وعند التوجه لأصحاب المخابر للحديث عن أسعار الباقات، يُقِرون بأن المواطن مقبل عليها.
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هذا واكد بوعنان ان المخابز غير المصنفة هي التي أثارت البلبلة، مضيفا انه من غير المعقول بيع الباقات ب250 مليما.



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