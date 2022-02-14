رئيس الجمهورية ينهي تكليف شكري الشنيتي بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية


Publié le Lundi 14 Février 2022 - 23:35 قراءة: 0 د, 28 ث
      
اصدرت مساء الاثنين 14 فيفري، رئاسة الجمهورية بيانا أعلنت من خلاله ان رئيس الجمهورية، قرر إنهاء تكليف شكري الشنيتي من مهامه كمكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية بصفة وقتية وإلغاء كل قرارات التسمية والتعيين التي تم اتخاذها من قبله.

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ويأتي انهاء تكليف شكري الشنيتي بعد القرارات التي أصدرها الأخير الاثنين 14 جانفي والمتعلقة بمجموعة من التسميات التي لاقت عديد الانتقادات وتم وصفها علي سبيل المثال من طرف الناشطة نزيهة رجيبة بالتسميات البنفسجية.

تجدر الاشارة الي ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قرر تكليف شكري الشنيتي بتسيير الاذاعة التونسية في شهر سبتمبر الماضي.
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