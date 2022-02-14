وزيرة المرأة تتباحث مع رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان فرص دعم الإحاطة بالأسر والأطفال اللاجئين

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تباحثت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال موسى بلحاج اليوم الاثنين بمقر الوزارة مع رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن حول دعم الإحاطة بالاطفال والأسر اللاجئين.وتدارس الجانبان لدى لقائهما، وضع برامج عمل ثنائية في مجال التربية قبل المدرسية كما تباحثا آفاق تعزيز التعاون والشراكة في المجالات المتصلة بتطوير الأطر التشريعيّة الضامنة لمصلحة الطفل الفضلى والتي تتجلى من خلال سعي الوزارة إلى تنقيح مجلة حماية الطفل والانتقال من مقاربة حمائية إلى مقاربة حقوقيّة شاملة.وذكّرت الوزيرة بأن الطفولة تعد من أوليّات الدولة، مؤكدة، أن المبدأ الذي ترتكز عليه برامج الوزارة هو عدم التمييز بين أطفال تونس.ويأتي الاجتماع في اطار الاستعداد لتحيين اتفاقية الشراكة بين الجانبين ووضع برنامج تنفيذي لها.