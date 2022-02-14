وزير الفلاحة يلتقي سفير قطر بتونس


Publié le Lundi 14 Février 2022 - 15:30 قراءة: 0 د, 17 ث
      
استقبل اليوم الاثنين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود الياس حمزة سفير دولة قطر بتونس سعد بن ناصر الحميدي وقد تناول اللقاء العلاقات الثنائية ومجال التعاون بين البلدين الشقيقين.

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وقد سلم السفير القطري دعوة للوزير الفلاحة لحضور افتتاح المعرض الزراعي القطري الدولي التاسع والمعرض البيئي القطري الدولي الثالث واللذان سيعقدان من 10 إلى 14 مارس 2022.

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