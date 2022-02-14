وزير الفلاحة يلتقي سفير قطر بتونس

. ..

استقبل اليوم الاثنين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود الياس حمزة سفير دولة قطر بتونس سعد بن ناصر الحميدي وقد تناول اللقاء العلاقات الثنائية ومجال التعاون بين البلدين الشقيقين.وقد سلم السفير القطري دعوة للوزير الفلاحة لحضور افتتاح المعرض الزراعي القطري الدولي التاسع والمعرض البيئي القطري الدولي الثالث واللذان سيعقدان من 10 إلى 14 مارس 2022.