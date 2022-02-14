صادق شعبان: انا أحب قيس سعيد لأنه يحبّ البلاد وأحببت بن علي لأنه كان وطنيا ويحب البلاد

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عبر الاثنين 14 فيفري، وزير العدل في عهد الرئيس الراحل بن علي صادق شعبان عن دعمه ومساندته للخطوات التي يقوم بها رئيس الجمهورية قيس سعيد واخرها حل المجلس الاعلى للقضاء واحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء.وشدد على ان 25 جويلية كان أمرا ضروريا وأن كل القرارات التي تم اتخاذها واخرها المتعلقة بمجلس القضاء قرارات مقبولة ولن تقود البلاد الي ديكتاتورية جديدة حسب تصريحه.وصرح بأن الرئيس قيس سعيد رجل نظيف ووطني ولا يسعى الي الانفراد بالسلطة ودعاه الي التركيز على المسألة الاقتصادية وتابع مشيدا بخصال الرئيس قيس سعيد قائلا " انا احب الرئيس قيس سعيد لأنه يحب البلاد وأحببت بن علي لأنه كان وطنيا وأحب البلاد".