مكافحات بين الجنرال رشيد عمار ووزير الداخلية السابق أحمد فريعة

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تجري اليوم الاثنين 14 فيفري 2022 بالدئرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس مكافحات قانونية بين وزير الداخلية السابق أحمد فريعة والجنرال رشيد عمار وقد تمسك فريعة أنه تم تعيينه خلال يوم 12 جانفي 2011 كوزير للداخلية ،مبينا أنه يوم 14 جانفي 2011 اتصل به بن علي واعلمه أنه كلف الجنرال رشيد عمار بالاشراف على قاعة العمليات بوزارة الداخلية والتنسيق بين الجيش والامن .واكد فريعة أنه صدر يوم 15 جانفي مرسوم بأمر منه يمنع الوحدات الحاملة للسلاح باطلاق النار على المتظاهرين ،وبين فريعة أنه التقى مع الجنرال رشيد عمار بوزارة الداخلية وقد تضمن اللقاء منع إطلاق النار على المتظاهرين واستعمال الذخيرة الحية ضدهم وأنه لم يقابله منذ ذلك التاريخ.وبين فريعة أنه قبل تعيينه كوزير داخلية اعلم بن علي أنه ليست له دراية بوزارة الداخلية ولا بطريقة تسييرها فاعلمه أن دوره سيكون التهدئة والقيام بإصلاحات تنموية .