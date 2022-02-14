بودربالة: مهنة المحاماة يجب أن تكون ممثلة في المجلس المقبل

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قال عميد المحامين ابراهيم بودربالة اليوم الاثنين 14 فيفري 2022 إنّ المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية المتعلق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يتماشى مع المرحلة الحالية المتعلقة بالمرفق القضائي من اجتثاث للفساد.وأفاد بودربالة خلال تدخله في برنامج “اكسبراسو” على اذاعة Express FM بأنّ المجل بالتركيبة الجديدة سينظر في المسائل التي تتعلق بالقضاة الذي أخلوا بواجبهم المهني، مشيرا إلى أنّ المرحلة الحالية تتعلق بتأديب القضاة ونقلتهم أو إعفا البعض من مهامهم، وهذا شأن يهم القضاة ولا دخل للمحامين به.ودعا عميد المحامين ابراهيم بودربالة إلى أنّ يهتم كل طرف بشؤونه الخاصة أما الشأن العام الذي يهم المرفق القضائي فهو مشترك بين كل مكونات الأسرة التربوية.وبخصوص الانتقادات الموجهة للعميد المتعلقة بمساندته للرئيس قال بودربالة ” ليست من مساندي الرئيس بل ساندته عندما عبر عن عزيمته لمقاومة الفساد وهذه الأخيرة مسألة وطنية.كما أكّد ابراهيم بودربالة على أنّ من يمثل المحامين هو مجلس الهيئة العليا للمحاماة، ومن يتكلم باسم المحاماة هو عميد المحامين، وما طالت به العمادة هو تغيير التركية للأسرة القضائية، والمجلس الحالي هو مجلس مؤقت انتقالي، ومهنة المحاماة يجب أن تكون في المجلس المقبل ممثلة بواسطة عناصر يختارها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.وأفاد عميد المحامين ابراهيم بودربالة أنّه إذا كان إحداث المجلس المؤقت سيهم بتنظيم البيت الداخلي، أما إذا كانت المسألة تتعلق بمرفق العدالة فالعمادة ستطالب دائما بالإدء برأيها، مشيرا إلى أنّ هذه الفترة يحب أن لا تتجاوز 6 أشهر.