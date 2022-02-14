بعد الاستماع لمنصف حمدون : هذا ما قرره القضاء في قضية قتل طالب رميا بالرصاص سنة 1991

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نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاثنين 14 فيفري 2022 في ملف قتل الطالب احمد العمري خلال التسعينات بالحرم الجامعي وإطلاق النار عليه أثر مظاهرات بالمركب الجامعي بالمنار ،ولم يحضر أي من المنسوب لهم الانتهاك.وبعد الاستماع لشهادة الدكتور منصف حمدون تمت المناداة على عائلة الشهيد احمد العمري حضر محاميه ملاحظا أن قضايا العدالة الانتقالية وخاصة قضية موكله طال نشرها وان المنسوب لهم الانتهاك يعمدون إلى عدم الحضور ولذلك فإنه يطلب اصدار الاحكام في شأنها بغض النظر عن حضور الماستر لهم الانهاك من عدمه خاصة وأن نشر هذه القضايا طال نشرها وتهضم معها حقوق المتضررين طالبا تفعيل آلية الائتمان وإصدار بطاقات الجلب وتفعيل الفصل 142 والتسريع في الفصل في هذه القضايا.وفوضت النيابة العمومية في تطبيق الفصل 142 وتطبيق القانون فقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 14 افريل لتتخذ المحكمة إجراءاتها لتهيئة القضية للفصل .المحكمة قررت تأجيل القضية لجلسة 14 افريل المقبل وتهئىتها للفصل .