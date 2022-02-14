فاضل محفوظ يحذر وينبه من الإستشارة الوطنية

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فاضل محفوظ: ''مرسوم المجلس الاعلى المؤقت للقضاء فيه تشابك بين السلطتين التنفيذية والقضائية''

دعا السياسي وعميد المحامين السابق فاضل محفوظ إلى عقد مؤتمر وطني للانقاذ عوضا عن الحوار من اجل النهوض بالبلاد وبناء الجمهورية الثالثة لان الجمهورية الثانية انتهت، وفق تعبيره.وقال ضيف حصة الماتينال على اذاعة شمس، صباح اليوم الإثنين، إنه "لا يوافق على تمشي الإستشارة الوطنية"، معتبرا إياها "تتجه نحو الطريق الخطأ".وقال محوظ إنه "يحذر وينبه من الإستشارة الوطنية لانها ليست الطريق الصحيح"، لافتا النظر إلى أن "عدد المشاركين فيها ضئيل جدا".وفي ذات السياق ، طالب فاضل محفوظ بالنأي بالمؤسسة التربوية عن هذه المسائل، تعقيبا منه على الدعوات لتشريكها في الإستشارة.و أقر فاضل محفوظ أن المرسوم الخاص بإحداث المجلس الاعلى المؤقت للقضاء فيه تشابك بين السلطتين القضائية والتنفيذية مما سيؤثر على جودة القضاء، وفق تعبيره.وقال الإشكال ليس في عدد اعضاء المجلس، مستدركا بان ذلك مهم لكن الاهم عملية الإختيار والتزكية والعزل والتأديب وتدخل السلطة التنفيذية.وعبر فاضل محفوظ عن إستنكاره من الفصل الذي ينص على تدخل رئيس الجمهورية للإعتراض على اسم او إسمين من المترشحين لعضوية المجلس.وفي ذات السياق، إعتبر عميد المحامين السابق منع القضاة من الإضراب ضرب لحقهم الدستوري، مبينا ان الوضع السياسي في تونس غير مستقر والقاضي عندما يجد نفسه امام سلطة سياسية تعسفية سبيله الوحيد للتعبير هو التنظم في جمعيات للمطالبة والإحتجاج وعند عدم سماعه الحل الوحيد هو الإضراب، وفق تعبيره.وقال فاضل محفوظ انه كان يفضل وضع آليات لإضراب القضاة أفضل من منعهم.