الجودي: تصريح جوزيب بوريل خطيرا في توقيته


Publié le Lundi 14 Février 2022 - 08:26 قراءة: 0 د, 57 ث
      
اعتبر الخبير الإقتصادي معز الجودي تصريحات ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الامنية للاتحاد الأوروبي حوزيب بوريل بخصوص إمكانية قطع المساعدات المالية لتونس 'بالخطيرة في توقيتها".

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وأوضح في تصريح لاذاعة شمس صباح الإثنين، في حصة الماتينال أن هذه التصريحات تتزامن مع انطلاق تونس في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وهو ما قد يؤثر سلبيا على مجرى المحادثات، وفق تعبيره.

وأقر الجودي ان مثل هذا التصريح في مثل هذه الفترة الحساسة قد يدفع صندوق النقد الدولي للدخول في مفاوضات دون الإرتياح، لافتا النظر إلى أن المساعدات والقروض دائما ما ترتبط بالتشجيع على مواصلة البناء الديمقراطي.
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وعلى ذلك، أفاد الجودي انه من الممكن أن يكون تصريح جوريب بوريل مرتبط بتخوفهم من التهديدات التي تطال التمشي الديمقراطي في تونس.

وأكد الخبير الإقتصادي ان "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستكون صعبة"، خاصة وأن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يعلن عن موقفه من الإصلاحات.
متابعا القول ان "صندوق النقد الدولي يشترط التوافق حول الإصلاحات مع الشريك الإجتماعي".

ويذكر أن جوزيب بوريل كان قد صرح سابقا انه من الضروري لمستقبل تونس ومصداقيتها العودة الكاملة للنظام الدستوري والمؤسساتي واستئناف أعمال البرلمان.



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