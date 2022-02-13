أنس الحمادي: مرسوم المجلس الأعلى للقضاء "كارثة"


Publié le Dimanche 13 Février 2022 - 21:05 قراءة: 0 د, 36 ث
      
وصف رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، مرسوم المجلس الأعلى للقضاء الذي ختمه أمس رئيس الجمهورية قيس سعيّد بـ "الكارثة".

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وقال في تصريح لاذاعة " الجوهرة أف أم" اليوم ان المرسوم ينفي السلطة القضائية ويهدد الحريات والنظام الديمقراطي، وفق ترجيحه.
وتابع ان الجمعية ستتدارس اشكال التصدي للمرسوم ضمن خلية الأزمة التي تم الاعلان عنها أمس.

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واعتبر الحمادي انه باصدار هذا المرسوم فإن سعيّد ذاهب للاستيلاء على السلطة القضائية وضمها الى صلاحياته، وفق تعبيره، مؤكدا أن ذلك يتبيّن من خلال تركيبة المجلس الاعلى للقضاء التي اقرها قيس سعيّد حيث أن اغلب أعضائه يتم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية .
واضاف أن هذا المجلس صوري ويتحكم فيه رئيس الجمهورية، مشددا على رفضه للمرسوم وتمسكه بالمجلس الاعلى للقضاء الذي قرر قيس سعيّد حلّه.

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