رئاسة البرلمان: وفد برلماني أوروبي سيزور تونس ويلتقي الغنوشي وبعض النواب


Publié le Dimanche 13 Février 2022 - 17:08 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أعلنت رئاسة مجلس نواب الشعب، المجمّدة أعماله، في بلاغ اليوم الأحد، أن وفدا برلمانيا اوروبيا رفيع المستوى، سيزور تونس ويشارك في جلسة عامة في البرلمان، كما سيلتقي عددا من المسؤولين والفاعلين السياسيين ومن بينهم رئيس المجلس وبعض النواب.

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وعبرت رئاسة البرلمان المجمد، عن "ترحيبها بكل الجهود التي تدعم عودة تونس الى مسارها الديمقراطي بعد التعثر الخطير الذي شهدته خلال الأشهر الماضية"، حسب نص البلاغ.

وجاء في البلاغ ان زيارة هذا الوفد تندرج في إطار "تعزيز العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي الذي دعم تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس خلال العشر سنوات الماضية".
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وأوضحت رئاسة المجلس أن أعمال البرلمان تخضع لنظامه الداخلي وأن جلساته العامة سواء كانت حضوريا او عن بعد هي مفتوحة فقط لأعضائه.


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