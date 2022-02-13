جوهر بن مبارك: 'العزلة الديبلوماسية للحكومة تزداد يوميا والشعب التونسي بدا يفيق'

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Publié le Dimanche 13 Février 2022 - 16:50 قراءة: 0 د, 26 ث
      
اعتبر جوهر بن مبارك منسق مبادرة 'مواطنون ضد الانقلاب' ان الخناق والعزلة الديبلوماسية للحكومة الحالية تزداد يوميا.

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وأضاف بن مبارك في تصريح لاذاعة شمس اف ام ان كل المفاوضات متوقفة حاليا ولا تسجل أي تقدم لان 'المجتمع الدولي لا يتعامل مع حكومات غير شرعية'، حسب تقديره.

وتابع خلال الوقفة الاحتجاجية للمبادرة في العاصمة اليوم الاحد: 'الشعب التونسي بدا يتفطن لأوهام الإنقلاب'، وفق تعبيره
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Potentialside  (Tunisia)  |Dimanche 13 Février 2022 à 17h 14m |           
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