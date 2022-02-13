بشر الشابي: هيئة الدفاع عن الشهيدين لا تسعى لكشف حقيقة الاغتيالات واظهار الحقيقة

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نشر السبت 12 فيفري، المحامي بشر الشابي تدوينة تفاعلا مع تحركات هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي وما ورد في الندوة الصحفية الأخيرة للهيئة.ووصف الشابي الهيئة بأنها هيئة كذب وخداع مشددا على ان اعضاءها يتاجرون بدم الشهيدين ولم يقدموا اي معطيات جديدة بخصوص الاغتيالات وان كل ما ورد من اتهامات للقاضي بشير العكرمي وحديث عن جهاز سري مالي مجرد أكاذيب.وأكد بشر الشابي أن الهيئة لا تسعى لكشف حقيقة الاغتيالات واظهار الحقيقة مشيرا الي أن الهيئة لا تعتبر انه من مصلحتها كشف الحقيقة باعتبار أنها حسب تصريحه في خدمة مصر والامارات وتتحصل على الاموال مقابل خدماتها وان تهجمها على قطر يأتي في هذا الاطار.وفي سياق الحديث عن الجهاز السري قال الشابي ان الطرف الذي لديه جهاز سري هي هيئة الدفاع التي تشن في كل مرة حملة على اي قاضي لا يكون في صفها وان هناك شكاية ضد الجهاز السري للهيئة.وأفاد الشابي بأنه تم نقل ملف الجهاز السري لمحكمة أريانة بطلب من هيئة الدفاع "لوضع الملف تحت انظار القاضي (ر.ب) الّي خرج في قناة التاسعة يكذب عالتوانسة ويقوللهم نقلوني".وأفاد الشابي ان القاضي المذكور قام بجلب احد المتهمين في قضية البراهمي "وقالّو قول معايا جماعة مالنهضة" لكن بعد ان تم اكتشاف الأمر وتقديم شكاية ضده تقد م بمطلب نقلة"وتابع الشابي بأنه وبعد نقلة القاضي (ر.ب) " جاء قاضي نظيف ياخي هيئة الدفاع عملت عليه ضغط فقام ايضا بطلب نقلة".وكانت ساحة الشهيد محمد البراهمي بحي الغزالة (ولاية أريانة) شهدت صباح أمس السبت وقفة احتجاجية دعت إليها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في إطار سلسلة من التحركات التي تعتزم تنفيذها للمطالبة بالكشف عن قتلة الشهيدين ومحاسبتهم.واتهم المشاركون في الاحتجاجات من خلال الشعارات المرفوعة حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي بالتّورط في اغتيال الشهيدين، مطالبين بالكشف عن ملابسات عمليتي الاغتيال، ومحاكمة الضالعين فيهما والجهات التي تقف وراء ذلك.واتهم عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين رضا الرداوي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالتورط في عمليتي الاغتيال "بعد أن منع الهيئة لسنوات من الولوج إلى العدالة" ،مبينا أن الهيئة تمتلك معطيات وملفات تدينه، وتؤكد تورطه وعدد من الأشخاص الآخرين وفي تعطيل الفصل القضائي في ملف الاغتيالات بعد "سقوط الحماية القضائية" للغنوشي.