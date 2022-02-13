وزير الإقتصاد: الدعم لم يُلغى والتدرج في رفع الأسعار سيحدُ من السوق الموازية والتهريب

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أكد وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد مساء يوم السبت 12 فيفري 2022، أنه لم يتم إلغاء الدعم في تونس خلاف لما يتم الترويج له وفق تعبيره في تصريح للقناة الوطنية الأولى.وتحدّث سمير سعيد عن تعزيز الدعم لمستحقيه، خاصة وأن المنتوجات التونسية المدعومة وصلت إلى أسواق افريقية، مشددا على أنه حان وقت الإصلاح.وذكر الوزير أن تونس طلبت المساعدة من الشركاء الماليين وذلك في إشارة إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.وتُجري بعثة صندوق النقد الدولي زيارة افتراضية إلى تونس من 14 إلى 22 فيفري 2022، لمواصلة المحادثات مع السلطات التونسية حول جملة الإصلاحات، التّي تنوي تونس القيام بها بهدف الانطلاق في تنفيذ برنامج تمويل جديد مع الصندوق.وأشار سمير سعيّد إلى أن التدرج في رفع الأسعار سيُمّكن من تقليص السوق الموازية والحد من التهريب، مبينا أنه سيتم دعم الفئات المحدود الدخل والطبقة المتوسطة.كما تحدث وزير الإقتصاد والمالية عن ضرورة عصرنة الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنه سيقع اقتراح برامج لتخفيف كتلة الأجور إضافة إلى مراجعة حوكمة عدة منشآت عمومية.وقال سمير سعيّد بخصوص المنظومة الجبائية، إن الجباية يجب أن تكون أكثر عدالة.