سعيّد يختم المرسوم المتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء

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تولى رئيس الجمهورية، قيس سعيد ختم مرسوم يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائما وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهوريةوشدد رئيس الدولة خلال اجتماعه مساء السبت بوزيرة العدل، ليلى جفال بحضور رئيسة الحكومة على احترامه لاستقلالية القضاء ،مذكّرا بأن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها.وشدّد رئيس الجمهورية، كذلك، على ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.وتابع القول ب"أن من يرى الظلم سائدا ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركا في هذا الظلم، لذلك تم حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت لوضع حدّ لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدّس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي". من جهة أخرى، أطلعت رئيسة الحكومة ،نجلاء بودن رئيس جمهورية على نتائج مشاركتها يوم أمس في القمة التي التأمت بمدينة براست بفرنسا.وتناول الاجتماع، أيضا، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وضرورة رفع التحديات بعد تطهير كلّ القطاعات من الفساد، والعمل على تحقيق آمال الشعب التونسي في الحرية وفي الكرامة.يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد أعلن عن حل المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية ،وتم التأكيد لاحقا انه سيتم تسيير هذه الفترة بواسطة هيئة أو مجلس مؤقت لتنظيم المسائل المستعجلة.