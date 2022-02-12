الدستوري الحر يستنكر الإنتهاكات الخطيرة لحق التنقل ويدعو وزير الداخلية إلى الإذن بالإنهاء الفوري لهذه الممارسات المخالفة للحق في المواطنة

بلاغ صحفي -

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على إثر الإنتهاك الخطير الذي تعرضت له النائب زينب السفاري المنتخبة على دائرة فرنسا 2 عند وصولها إلى تونس من خلال احتجاز جواز سفرها ومنعها من استكمال إجراءات الدخول إلى أرض الوطن إلى حين القيام باستشارة مجهولة السبب والمصدر، فإن الحزب الدستوري الحر:1- يستنكر بشدة هذه الإنتهاكات الخطيرة لحق التنقل دون أي سند قانوني ويدعو وزير الداخلية إلى الإذن بالإنهاء الفوري لهذه الممارسات المخالفة للحق في المواطنة،2- يندد بسياسة المغالطة التي تعتمدها سلطة تصريف الأعمال تجاه الرأي العام الوطني والدولي من خلال سابق نشر بلاغ رسمي يتضمن التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان والتوصية بعدم تعطيل الأشخاص في نقاط العبور والإنصراف في الخفاء إلى إصدار تعليمات شفاهية مخالفة لمحتوى البلاغ بتعطيل النواب عند المغادرة وعند دخول أرض الوطن دون وجود أي مبرر قانوني،3- يؤكد أنه لن يصمت تجاه هذه الخروقات الخطيرة التي تستهدف قيادته وترمي إلى إخراس صوته كحزب وطني معارض ومدافع عن دولة القانون والمؤسسات وسيتخذ الإجراءات الضرورية للتصدي للممارسات المهينة لنوابه الذين استماتوا داخل البرلمان لإحباط مخططات الإخوان وحلفائهم وتحملوا العنف والشيطنة من أجل منع تمرير اتفاقيات بيع الوطن.