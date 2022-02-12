انس الحمايدي ... هناك تهديدات جدية للقضاة


Publié le Samedi 12 Février 2022 - 11:38 قراءة: 0 د, 23 ث
      
افاد انس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية صباح اليوم السبت 12 فيفري 2022 أن هناك تحريض واضح على القضاة واستهدافهم وأنه هناك من يحرض عليهم ويهدد حياتهم واكبر دليل على ذلك اعلام رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالتخطيط لاستهدافه ،مبينا أن له امل في أن يتراجع الرئيس بخصوص مسألة حل المجلس الأعلى للقضاء ، موضحا أنهم مع مكافحة الفساد بالقضاء ومع الإصلاح وأنه استحقاق بالنسبة لهم وهم مع اصلاح العمل بالمحاكم وتحسين ظروف عملها.

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