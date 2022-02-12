بوزاخر: أنا كغيري من أعضاء المجلس أقسمت على احترام القضاء كسلطة


Publié le Samedi 12 Février 2022 - 09:02 قراءة: 1 د, 21 ث
      
نفى رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر الاتهامات الموجهة لأعضاء المجلس والبالغ عددهم 45 بتوليهم مناصبهم عبر المحاصصة الحزبية.

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وقال بوزاخر في حوار على قناة التاسعة مساء أمس الجمعة 11 فيفري 2022 إن تعيينهم كان عبر انتخابات 'في فترة كان فيها القضاء في معركة مع حركة النهضة ومع الائتلاف الحاكم'،وفق تعبيره.

واعتبر بوزاخر أن المعضلة الأساسية هي إحداث المجلس الأعلى للقضاء وتحميله المسؤولية عن كافة المشاكل والحال أن هذا المجلس لا يحق له الإطّلاع على ملفات القضايا ومن بينها قضية الجهاز السري لحركة النهضة.
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القضاء سلطة

كما أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ان القضاء سلطة من سلط الدولة، في رده على تصريحات رئيس الجمهورية التي اعتبر فيها القضاء وظيفة.

وعبر بوزاخر عن تفاجئه بقرار رئيس الجمهورية الأخير بخصوص حل المجلس الأعلى للقضاء.

وقال بوزاخر: "أنا كغيري من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أقسمت على احترام القضاء كسلطة".


ما من أحد في مجلس القضاء العدلي عارض رفع الحصانة عن البشير العكرمي

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، إنه "ما من أحد في مجلس القضاء العدلي عارض رفع الحصانة عن البشير العكرمي، انسجاما مع قرار المجلس بإيقافه عن العمل، وإحالة الملف على النيابة العمومية"

وأكّد في ردّ على تصريحات المحامي عبد الناصر العويني في الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أنه "لم يحصل مطلقا إسداء تعليمات لأي جهة كانت في علاقة بملفات قضائية، مهما كان نوعها" .

ودعا بوزاخر إلى "ضرورة الكف عن تشويه المجلس وأعضائه واستباحة المؤسسة الدستورية "لأغراض لا تخدم العدالة وكشف الحقيقة في قضايا الاغتيالات السياسية".













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