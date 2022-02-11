النهضة تراسل رئاسة الجمهورية لحماية الغنوشي وعائلته

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يهم حركة النهضة أن تعلم الرأي العام أنه على خلفية ما ورد في الندوة الصحفية الخاصة بهيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد التي انعقدت يوم الأربعاء 09 فيفري 2022، من تحريض ضد رئيس الحزب ورئيس مجلس نواب الشعب الأستاذ راشد الخريجي الغنوشي بالدعوة إلى التوجه إلى بيته بمنتزه النحلي والمقر المركزي للحزب الكائن بمونبليزير، في خطاب يهدد سلامة رئيس الحزب وعائلته وكل المتواجدين بمنزله وبمقرات الحزب، وحيث أن الحركة تأخذ هذه التهديدات والدعوات إلى العنف والإقتتال بشكل جدّي.



فإنها توجهت بمراسلات رسمية إلى كل من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع قصد تحميلهم مسؤولياتهم القانونية في حماية الأستاذ راشد الغنوشي وعائلته ومناصري الحركة ومقراتها.

واعتبرت الحركة أن ما ورد بالندوة هو 'تحريض ضد راشد الغنوشي من خلال الدعوة إلى التوجه إلى منزله بمنتزه النحلي والمقر المركزي للحزب الكائن بمونبليزير.كما اعتبرت أنه خطاب يهدد سلامة رئيس الحزب وعائلته وكل المتواجدين بمنزله وبمقرات الحزب.