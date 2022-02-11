النهضة تراسل رئاسة الجمهورية لحماية الغنوشي وعائلته

أكدت حركة النهضة في بلاغ مساء اليوم الجمعة 11 فيفري 2022 أنها وجهت مراسلات رسمية إلى كل من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع قصد تحميلهم مسؤولياتهم القانونية في حماية رئيس الحركة راشد الغنوشي وعائلته ومناصري الحركة ومقراتها، وذلك على خلفية ما ورد في الندوة الصحفية الخاصة بهيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد.
واعتبرت الحركة أن ما ورد بالندوة هو 'تحريض ضد راشد الغنوشي من خلال الدعوة إلى التوجه إلى منزله بمنتزه النحلي والمقر المركزي للحزب الكائن بمونبليزير.
كما اعتبرت أنه خطاب يهدد سلامة رئيس الحزب وعائلته وكل المتواجدين بمنزله وبمقرات الحزب.
وفي ما يلي نص البلاغ
واعتبرت الحركة أن ما ورد بالندوة هو 'تحريض ضد راشد الغنوشي من خلال الدعوة إلى التوجه إلى منزله بمنتزه النحلي والمقر المركزي للحزب الكائن بمونبليزير.
كما اعتبرت أنه خطاب يهدد سلامة رئيس الحزب وعائلته وكل المتواجدين بمنزله وبمقرات الحزب.
وفي ما يلي نص البلاغ
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