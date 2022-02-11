بعد ان قرّرت ايقاف برنامجه بصفة نهائية، سمير الوافي يتّهم الهايكا بأنها أصبحت وسيلة لتصفية الحسابات ويؤكّد أنها سترحل قريبا

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كتب سمير الوافي تدوينة الجمعة 11 فيفري، قال فيها "الهايكا تقرر إيقاف برنامج " هل تجرؤ ؟ " نهائيا بسبب تصريح لصلاح مصباح إعتبرته تجاوزا وإخلالا...لكنها في الحقيقة أوقفت برنامجا متوقفا منذ أسابيع لأسباب قاهرة تتعلق بظروف شركة كاكتيس...وكنا أعلننا منذ يومين عن تغييره ببرنامج جديد بصدد الإعداد حاليا...بعد إستحالة مواصلة إنتاج " هل تجرؤ " بذلك الديكور المكلف والصعب التنفيذ أسبوعيا..."وقال الوافي ان الهايكا سترحل قريبا واتهمها بأنها تحولت إلى وسيلة لتصفية الحسابات..وتسليط المظالم...وفرض الصنصرة الذاتية علينا بدون موجب مقنع.وتابع قائلا في تدوينته " سيرحلون قريبا بعد أن تجاوزوا عهدتهم القانونية...أما نحن فنلتقي في برنامج حواري جديد مبرمج منذ مدة وجاهز للتصوير...وكنا أعلننا عنه قبل قرار الهايكا الظالم المتعسف...وعنوانه " الصراحة موش راحة ".وتأتي تدوينة الوافي على خلفية قرار الهايكا ايقاف برنامجه "هل تجرؤ" بسبب تصريحات ضيفه صلاح مصباح بسبب ما اعتبرته مسا من كرامة الانسان وشرفه وحياته الخاصة.تجدر الاشارة الي ان عديد المتابعين رجحوا ان رئيس الجمهورية وبعد حل مجلس القضاء وتجميد هيئة مكافحة الفساد والغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين سيعمل على حل الهايكا وهيئة الانتخابات.