تمكن اليوم اعوان مصلحة مكافحة النشل وأعوان النجدة بمنطقة الامن الوطني بالعمران من محاصرة وإيقاف تاجر آثار على متن لواج بمحطة باب سعدون قادما من نابل متلبسا وبحوزته حقيبة كان يخفي فيها تمثال أثري للتفريط فيه بالبيع لاحقا لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي هام ،وقد تم الاحتفاظ بالمتهم وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالته على القضاء.
باب سعدون ... محاصرة تاجر آثار على متن لواج
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