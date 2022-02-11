هيثم المكي: الحديث عن الثراء والبذخ يتعدّى وقت ما يقولوش رئيس الجمهورية الّي يخلص 27 مليون في الشهر

. ..

. .



سامي الرمادي يدعو قيس سعيد للتخفيض في مرتبه

انتقد الجمعة 11 فيفري، كرونيكور اذاعة موزاييك هيثم المكي تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء والتي قال فيها "من اشتم عليه رائحة الثراء ما يقعدش معايا ومن لديه مظاهر البذخ ليس له مكان".وقال المكي " الحديث عن الثراء والبذخ يتعدّى وقت ما يقولوش انسان يخلص في 27 مليون في الشهر مشيرا الي ان الرئيس قيس سعيد يتقاضى شهريا 27 ألف دينار".وتابع هيثم المكي مخاطبا رئيس الجمهورية "تعمل مزية سيد الرئيس ايها المتزهد والمترفع عن ملذات الدنيا ابدا انت تقشف وبعد تو نحكيو" محذرا من الوصم وتقسيم الناس.من ناحية دعا الناشط السياسي سامي الرمادي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك رئيس الجمهورية قيس سعيد للتخفيض في مرتبه ليكون كلامه متوافقا مع مبادئه ومع الواقع.وكتب سامي الرمادي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " سيد الرئيس بما أنك تحدثت يوم أمس عن مظاهر الثراء ، فأنا أدعوك للتخفيض في مرتبك لتكون متناسق مع أقوالك".