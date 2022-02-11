رئيس جمعية القضاة الشبان : خطوات تصعيدية من بينها الإضراب المفتوح


Publié le Vendredi 11 Février 2022 - 12:42 قراءة: 0 د, 23 ث
      
كشف رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي خلال ندوة صحفية عقدها الجمعية بمقر مكتبة القضاة ان القضاة سيستمرون في النضال من اجل تكريس السلطة القضائية المستقلة معتبرا ان جمعية الشبان ستتخذ جملة من الخطوات التصعيدية في حال مواصلة رئيس الدولة في طريق حل المجلس قد تصل الى الاضراب بيومين او اسبوع او حتى الاضراب المفتوح والاستقالة الجماعية.

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وشدد على ان كل هذه الخطوات اقترحتها الجمعية وهي محل نظر أمام مجلس جمعية القضاة الشبان الذي سيحدد اهم الخطوات التصعيدية.

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