مدير المعهد الوطني للاحصاء يقدّم استقالته بسبب "المساس من المبادئ الأساسية للاحصائيات الرسمية "

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"من واجبي بصفتي المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء ، الاستقالة عندما يتم المساس من المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية التي تضبطها الأمم المتحدة. أترك منصبي إذا من أجل الحفاظ على نزاهتي ولفت الانتباه إلى مخاوفي وضرورة تصحيح هذا الوضع ".