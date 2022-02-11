مدير المعهد الوطني للاحصاء يقدّم استقالته بسبب "المساس من المبادئ الأساسية للاحصائيات الرسمية "


Publié le Vendredi 11 Février 2022 - 06:55 قراءة: 0 د, 43 ث
      
قدّم مؤخرا مدير المعهد الوطني للاحصاء عدنان الأسود استقالته من منصبه وكشف الخميس 10 فيفري، موقع بيزنس نيوز ان الاستشارة الالكترونية ونتائج الاحصائيات الرسمية هي الأسباب الرئيسية للاستقالة.

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وأفاد الموقع بأن الاستقالة تأتي نتيجة محاولة السلطة السياسية اقحام المعهد في انشطة خارج اختصاصها وذلك في اشارة للاستشارة نافيا ان يكون السبب الاساسي للاستقالة هو الاضراب الذي ينفذه أعوان المعهد.

كما اشار موقع بيزنس نيوز الي وجود ضغوطات تمارس على المعهد في علاقة بالاحصائيات الرسمية ونشر في هذا السياق مقتطفا من نص استقالة مدير المعهد.
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وفيما يلي مقتطف من نص استقالة مدير معهد الاحصاء:

"من واجبي بصفتي المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء ، الاستقالة عندما يتم المساس من المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية التي تضبطها الأمم المتحدة. أترك منصبي إذا من أجل الحفاظ على نزاهتي ولفت الانتباه إلى مخاوفي وضرورة تصحيح هذا الوضع ".





Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 240895

Hamditch  (Tunisia)  |Vendredi 11 Février 2022 à 09h 27m |           
Respect

Tresor  (Tunisia)  |Vendredi 11 Février 2022 à 08h 52m |           
تونس ولّادة والحمد لله. أتمنّى أن يكون كل موظّفي المعهد من طينة قائدهم هذا الرجل التونسي الحر وليس فيهم من يشبه العبد المرتزق الزرقوني



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