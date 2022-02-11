مدير المعهد الوطني للاحصاء يقدّم استقالته بسبب "المساس من المبادئ الأساسية للاحصائيات الرسمية "

قدّم مؤخرا مدير المعهد الوطني للاحصاء عدنان الأسود استقالته من منصبه وكشف الخميس 10 فيفري، موقع بيزنس نيوز ان الاستشارة الالكترونية ونتائج الاحصائيات الرسمية هي الأسباب الرئيسية للاستقالة.
وأفاد الموقع بأن الاستقالة تأتي نتيجة محاولة السلطة السياسية اقحام المعهد في انشطة خارج اختصاصها وذلك في اشارة للاستشارة نافيا ان يكون السبب الاساسي للاستقالة هو الاضراب الذي ينفذه أعوان المعهد.
كما اشار موقع بيزنس نيوز الي وجود ضغوطات تمارس على المعهد في علاقة بالاحصائيات الرسمية ونشر في هذا السياق مقتطفا من نص استقالة مدير المعهد.
وفيما يلي مقتطف من نص استقالة مدير معهد الاحصاء:
وأفاد الموقع بأن الاستقالة تأتي نتيجة محاولة السلطة السياسية اقحام المعهد في انشطة خارج اختصاصها وذلك في اشارة للاستشارة نافيا ان يكون السبب الاساسي للاستقالة هو الاضراب الذي ينفذه أعوان المعهد.
كما اشار موقع بيزنس نيوز الي وجود ضغوطات تمارس على المعهد في علاقة بالاحصائيات الرسمية ونشر في هذا السياق مقتطفا من نص استقالة مدير المعهد.
وفيما يلي مقتطف من نص استقالة مدير معهد الاحصاء:
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