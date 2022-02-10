رئيسة الحكومة تشارك في فعاليات قمة "المحيط الواحد" ببراست

. ..

. .

بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، تتحول رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، الجمعة11 فيفري 2022، إلى مدينة براست الفرنسية لتمثيل تونس في قمة "المحيط الواحد" التي يشارك فيها عدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الدولية وبنوك التنمية والمنظمات غير الحكومية.وتهدف القمة إلى التشاور بشأن السبل الكفيلة بمزيد حماية المحيطات والبحار وحوكمتها وحشد الدعم للمواعيد الدولية متعددة الأطراف ذات الصلة.وستكون هذه الزيارة مناسبة لإجراء عدد من المشاورات واللقاءات مع رؤساء الدول والحكومات المشاركين في هذه القمة وعدد من المؤسسات المالية الدولية.وسيرافق رئيسة الحكومة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.