الرئيس قيس سعيد: من اشتم عليه رائحة الثراء ما يقعدش معايا والي عندو مظاهر الثراء والبذخ ما عندوش مكان

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اشرف الخميس 10 فيفري، رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجتماع مجلس الوزراء وتم خلاله التطرق، أساسا، إلى مواضيع الصلح الجزائي، والفساد والقضاء...وفي سياق الحديث عن التجاوزات والفساد قال رئيس الجمهورية ان لديه صندوق أرشيف كامل حول ممتلكات احد الذين تم تداول اسمه مشيرا الي انه لم يتم اتخاذ اجراءات ضده وقال "القضاء أهم شيء ولا بد من تطهير البلاد" مشددا على ان ذلك يجب أن يتم بعيدا عن الابتزاز وتصفية الحسابات...وأكد رئيس الجمهورية انه لن يتدخل في القضاء وقال " ما نتدخلش في القضاء ومن اشتم عليه رائحة الثراء ما يقعدش معايا ..ما جاش بش يثري يعني عندو مظاهر الثراء والبذخ ما عندوش مكان".