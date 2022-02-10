الرئيس قيس سعيد: من اشتم عليه رائحة الثراء ما يقعدش معايا والي عندو مظاهر الثراء والبذخ ما عندوش مكان

Publié le Jeudi 10 Février 2022 - 19:25 قراءة: 0 د, 35 ث
      
اشرف الخميس 10 فيفري، رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجتماع مجلس الوزراء وتم خلاله التطرق، أساسا، إلى مواضيع الصلح الجزائي، والفساد والقضاء...

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وفي سياق الحديث عن التجاوزات والفساد قال رئيس الجمهورية ان لديه صندوق أرشيف كامل حول ممتلكات احد الذين تم تداول اسمه مشيرا الي انه لم يتم اتخاذ اجراءات ضده وقال "القضاء أهم شيء ولا بد من تطهير البلاد" مشددا على ان ذلك يجب أن يتم بعيدا عن الابتزاز وتصفية الحسابات...

وأكد رئيس الجمهورية انه لن يتدخل في القضاء وقال " ما نتدخلش في القضاء ومن اشتم عليه رائحة الثراء ما يقعدش معايا ..ما جاش بش يثري يعني عندو مظاهر الثراء والبذخ ما عندوش مكان".
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الفيديو: الدقيقة 6.37




Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 240885

Ateff  (Tunisia)  |Jeudi 10 Février 2022 à 21h 28m |           
والكرش كيف تكبر.. هل تعد من مظاهر الثراء؟؟

Zeitounien  (Tunisia)  |Jeudi 10 Février 2022 à 20h 18m |           
هذا خطأ. والصواب النظر هل أن الثراء قانوني أم لا.

Goldabdo  (Tunisia)  |Jeudi 10 Février 2022 à 19h 47m |           
الثراء ليست جريمة ولا عار الثراء هو عنوان العمل والتفوق و ما يكره الاثرياء كان الكركار اللي يبات يحسب لغيرو.



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