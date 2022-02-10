ستنظر غدا الجمعة الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية استعجالية رفعها رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر ضد وزير الداخلية لطلب تسليمه مفاتيح مقر المجلس الأعلى للقضاء.
تعيين جلسة استعجالية للنظر في القضية المرفوعة على وزير الداخلية
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