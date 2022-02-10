تعيين جلسة استعجالية للنظر في القضية المرفوعة على وزير الداخلية

Publié le Jeudi 10 Février 2022 - 19:21 قراءة: 0 د, 8 ث
      
ستنظر غدا الجمعة الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية استعجالية رفعها رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر ضد وزير الداخلية لطلب تسليمه مفاتيح مقر المجلس الأعلى للقضاء.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 240884

Bensa94  (Tunisia)  |Jeudi 10 Février 2022 à 21h 39m |           
Pour récupérer une clé ils sont très rapides
Mais pour juger les terroristes et les mafieux ils ne sont pas pressés

Tresor  (Tunisia)  |Jeudi 10 Février 2022 à 21h 36m |           
على الشعب أن يقف صفَا واحدا ضد المافيا وعملاءها . الجبناء لا يختلفون في شيء عن العملاء والخونة . تونس الغالية في خطر ولا بدّ أن نواجه الأعداء بكل عزم وحزم . هم خطّتهم أن يستشري الخوف بين أفراد الشعب معوّلين في ذلك على سيطرتهم على قيادات الأمن والجيش ونحن مهمتنا بث الرعب في قلوبهم ومعوّلين أيضا على وطنية رجال جيشنا وأمننا اللذين سيصطفّوا يوم النّزال مع أبناء شعبهم ولن يبقوا لعبة تسيّرها قياداتهم ضدّ وطنهم وشعبهم



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