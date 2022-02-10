إلغاء العمل بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية بداية اليوم

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1. إلغاء العمل بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية بداية من يوم الخميس 10 فيفري 2022.2. مواصلة منع أو إلغاء التجمعات والتظاهرات لمدة أسبوع واحد.3. دعوة جميع القطاعات للالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوئة الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها.4. تشديد تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المحينة.5. تشديد مراقبة جواز التلقيح.6. مواصلة عمليات التلقيح المكثف والحرص على التطعيم بجرعات تعزيز المناعة.كما تقرر ابتداء من الثلاثاء 15 فيفري 2022:7. إعفاء الوافدين على البلاد التونسية الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة، واللذين استكملوا التلقيح من إجبارية الاستظهار بالتحاليل المخبرية، شريطة الإدلاء بشهادة تثبت استكمال التلقيح أو جواز التلقيح.8. إجبارية استظهار الوافدين الذين لم يستكملوا التلقيح وتتجاوز أعمارهم ستة سنوات (06 سنة) بشهادة تثبت النتيجة السلبية لتحليل مخبري (PCR) على ألاّ يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 48 ساعة أو نتيجة سلبية لتحليل سريع على ألا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 24 ساعة عند التسجيل للسفر.9. إجراء تحليل سريع أو (PCR) (للذين تتجاوز أعمارهم 06 سنوات) للتقصي من فيروس سارس كوف-2 بصفة عشوائية حال الوصول إلى البلاد التونسية وفي صورة إيجابية التحليل يتم إخضاع الوافد المعني للحجر الصحي الذاتي لمدة خمسة (05) أيام وفي صورة ظهور أو تواصل الأعراض يتم تمديد الحجر الصحي الذاتي إلى سبعة (07) أيام.