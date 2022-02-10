عضو بالمجلس الاعلى للقضاء: الباهي والخايب موجود في الاسلاك لكل وعلي سبيل المثال ثمة 5 من الأمن الرئاسي في قضية متع 8 كيلو زطلة ٱما احنا ما نشهروش بالناس..‎‎

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قال الاربعاء 8 فيفري، العضو بالمجلس الاعلى للقضاء خالد عباس ردا على اتهام القضاة بالفساد انه يتحدى اي كان ان كان هناك سلك أنظف من سلك القضاء مضيفا ان "الباهي والخايب في كل بلاصة".وتحدث في هذا السياق عن قضية القاضية التي تم القبض عليها وبحوزتها مبلغ بالعملة الصعبة وقال "الدنيا تقلبت عليها اما من غدوة تشد واحد من سلك ما نحبش نسميه ب5 مليارات عملة صعبة حد ما تكلم عليه".وتابع قائلا " انا عندي 5 من الامن الرئاسي في قضية متع 8 كيلو زطلة اما احنا ما نشهروش بالناس ؟؟ نقولو راو هكة ولا هكة يعني راو في الاسلاك لكل" مشيرا الي الي وجود حملة ضد القضاة.يذكر أن وزيرة العدل ليلى جفال أكدت لدى لقاء جمعها أمس الأربعاء 9 فيفري 2022 برئيس الجمهورية قيس سعيد، بقصر قرطاج، تمسك رئيس الجمهورية بالمجلس الأعلى للقضاء وحرصه على مراجعة القانون المنظم للمجلس.وأعلنت وزيرة العدل ليلى جفال أن هيئة أو مجلس مؤقت سيُنظم المسائل المستعجلة إلى حين يقع إرساء المجلس الأعلى للقضاء بقانونه الجديد.وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكد بتاريخ 7 فيفري 2022 لدى لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، أن القضاء وظيفة ولا يمكنه القيام بمهام التشريع.وأكد سعيّد أنه لا بدّ من تطهير البلاد عبر قضاء عادل، وأعلن أن هناك مشروع تقريبا جاهز وستتم مناقشته وهو ضروري بعد ما كان قد أعلن عنه من أن المجلس الأعلى للقضاء قد تم حلّه.