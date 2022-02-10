مواطنون ومحامون يلتحقون بالوقفة الاحتجاجية للقضاة

Publié le Jeudi 10 Février 2022 - 11:34 قراءة: 1 د, 4 ث
      
نفذت اليوم جمعية القضاة التونسيين وبقية القضاة وقفة احتجاجية داخل مقر المحكمة الابتدائية بتونس مرددين عدة شعارات من بينهما " باب السلطة القضائية حق مش مزية " قضاء مستقل " الكرامة القضائية حق مش مزية لا رجوع لا رجوع لقضاء التعليمات .

...

والى جانب القضاة حضر عدد كبير من المحامين المساندين للوقفة

التحاق المواطنين بهم
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وقد التحق عدد من المواطنين بالوقفة الاحتجاجية مرددين شعار الشعب يريد قضاء مستقل حريات حريات لا قضاء التعليمات .

وقد طلب رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمايدي من المواطنين عدم ترديد شعارات سياسية "


يذكر أن وزيرة العدل ليلى جفال أكدت لدى لقاء جمعها أمس الأربعاء 9 فيفري 2022 برئيس الجمهورية قيس سعيد، بقصر قرطاج، تمسك رئيس الجمهورية بالمجلس الأعلى للقضاء وحرصه على مراجعة القانون المنظم للمجلس.

وأعلنت وزيرة العدل ليلى جفال أن هيئة أو مجلس مؤقت سيُنظم المسائل المستعجلة إلى حين يقع إرساء المجلس الأعلى للقضاء بقانونه الجديد.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكد بتاريخ 7 فيفري 2022 لدى لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، أن القضاء وظيفة ولا يمكنه القيام بمهام التشريع.

وأكد سعيّد أنه لا بدّ من تطهير البلاد عبر قضاء عادل، وأعلن أن هناك مشروع تقريبا جاهز وستتم مناقشته وهو ضروري بعد ما كان قد أعلن عنه من أن المجلس الأعلى للقضاء قد تم حلّه.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 240851

Mnasser57  (Qatar)  |Jeudi 10 Février 2022 à 13h 22m |           
وجب على كل حر وحرة ان يقفوا مع القضاة والمحامين وان يساندوهم في مطالبهم وحقهم
لابد من الجميع ان يقف وقفة واحدة وبصلابة ضد الظلم والاستبلاه وهؤلاء ابناؤنا وبناتنا وان كان هناك فاسد اوفاسدة فالبقانون يحاسبون والقانون هو سيد الجميع!



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