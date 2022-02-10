أطلقوا عليه النار في بهو مسجد.... هذا ما قرره القضاء في قضية قتل معارض بالرصاص

باب نات -

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حددت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس موعد 14 افريل 2022 للنظر في القضية عدد 12 المتعلقة بقتل المعارض الطيب الخماسي برصاصة في الرأس في بهو مسجد تابع لكلية الحقوق بالمنار خلال التسعينات لما كان طالبا هناك على خلفية نشاطه السياسي .وقد شملت الأبحاث في القضية محمد علي القنزوعي وعدة اطارات سابقة بوزارة الداخلية.