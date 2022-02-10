سنية الدهماني " السيادة الوطنية باهية لكن على الرئيس يفلّح وحدو باش يوكّل الشعب"

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علقت المحامية سنية الدهماني على خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد بشان السيادة الوطنية ورفض بيان مجموعة السبع بشان حل المجلس الاعلى للقضاء.وقالت سنية الدهماني " السيادة الوطنية باهية لكن على الرئيس يفلح وحدو باش يوكل الشعب" متابعة " هؤلاء من يطعموننا ووراء تقديم المساعدات والقروض والهبات للشعب التونسي".وتابعت سنية الدهماني " اتسائل ان كان للرئيس بدائل بعد تهجمه على القوى الغربية التي تطعمنا".وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، دعا الاربعاء، بعض الدول والمنظمات التي انتقدت قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، إلى "الانتباه لمواقفها.. لأن تونس ليست ضيعة أو بستانا، وإنما دولة ذات سيادة، وتسعى إلى مجتمع القانون".ووفق ما جاء في شريط فيديو يوثق لقاءه يوم الاربعاء بوزير الشؤون الخارجية، عثمان الجرندي لفت سعيد إلى أن "بعض العواصم والمنظمات، يساورها القلق بسبب حل المجلس الأعلى للقضاء، ولم يساورها هذا القلق لعدم تحقيق العدالة في الدولة التونسية، أو عندما تم التلاعب بالمليارات التي لم يعرف مصيرها بعد".وتابع يقول: "إننا أيضا يساورنا القلق من قلقهم، لأننا دولة ذات سيادة ونعرف التوازنات الدولية والمعاهدات والاتفاقيات أكثر مما يعرفونها، وملتزمون بفكرة الحرية والديمقراطية والعدالة".