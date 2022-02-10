بعد ما تسرّب من أن المجلس الاعلي للقضاء المقبل لن يضم محامين... شهرزاد عكاشة لعميد المحامين: ناري عايك يا بودربالة كحلتي باطل سوكتي باطل

سخرت الصحفية شهرزاد عكاشة من عميد المحامين ابراهيم بودربالة بعد ما تسرب الاربعاء 9 فيفري اثر لقاء وزيرة العدل بنقابة القضاة بخصوص تركيبة المجلس الاعلى للقضاء او تركيبة الهيئة التي ستشرف بصفة مؤقتة على المجلس.
وحسب ما تناقلته بعض وسائل الاعلام فإن وزيرة العدل أعلمت نقابة القضاة بأن الهيئة التي ستشرف على المجلس لن تضم في صفوفها سوى القضاة وهو ما يعني غياب المحامين.
وعلقت شهرزاد عكاشة متهكمة على امكانية غياب المحامين من تركيبة المجلس القادم "ناري عليك يا بودربالة...كحلتي باطل سوكتي باطل" مشيرة الي ان بودربالة كان أبرز المساندين لقرار رئيس الجمهورية بحل المجلس الاعلى للقضاء.
يذكر انه وردّا على ما تم تسريبه، أصدر عميد المحامين مساء الخميس 9 فيفري بيانا اكد فيه على انه يجب تشريك المحامين في اي اصلاح للمنظومة القضائية وان تكون المحاماة ممثلة بأكثر نجاعة في المجلس الاعلى للقضاء القادم.
وحسب ما تناقلته بعض وسائل الاعلام فإن وزيرة العدل أعلمت نقابة القضاة بأن الهيئة التي ستشرف على المجلس لن تضم في صفوفها سوى القضاة وهو ما يعني غياب المحامين.
وعلقت شهرزاد عكاشة متهكمة على امكانية غياب المحامين من تركيبة المجلس القادم "ناري عليك يا بودربالة...كحلتي باطل سوكتي باطل" مشيرة الي ان بودربالة كان أبرز المساندين لقرار رئيس الجمهورية بحل المجلس الاعلى للقضاء.
يذكر انه وردّا على ما تم تسريبه، أصدر عميد المحامين مساء الخميس 9 فيفري بيانا اكد فيه على انه يجب تشريك المحامين في اي اصلاح للمنظومة القضائية وان تكون المحاماة ممثلة بأكثر نجاعة في المجلس الاعلى للقضاء القادم.
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