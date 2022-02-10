رئيسة الحكومة في باريس يوم غد ورئيس الجمهورية في بروكسيل يوم 17 فيفري

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من المنتظر أن تسافر رئيسة الحكومة نجلاء بودن الى باريس يوم غد الجمعة 11 فيفري في زيارة عمل الى العاصمة الفرنسية باريس...كما من المنتظر أن يغادر رئيس الجمهورية الى العاصمة البلجيكية بروكسيل يوم 17 فيفري 2022 لحظور القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي المنعقدة يومي 17 و18 فيفري ببروكسيل .