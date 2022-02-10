رئيسة الحكومة في باريس يوم غد ورئيس الجمهورية في بروكسيل يوم 17 فيفري

Publié le Jeudi 10 Février 2022 - 09:34 قراءة: 0 د, 15 ث
      
من المنتظر أن تسافر رئيسة الحكومة نجلاء بودن الى باريس يوم غد الجمعة 11 فيفري في زيارة عمل الى العاصمة الفرنسية باريس...

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كما من المنتظر أن يغادر رئيس الجمهورية الى العاصمة البلجيكية بروكسيل يوم 17 فيفري 2022 لحظور القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي المنعقدة يومي 17 و18 فيفري ببروكسيل .

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