عبد المجيد بلعيد: رشيد عمار والمرزوقي كانا على علم بإغتيال شقيقي والأخير هددني بالسجن

Publié le Jeudi 10 Février 2022 - 09:21 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أفاد عبد المجيد بلعيد شقيق شكري بلعيد أن الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي وقائد الجيش السابق الجنرال رشيد عمار كانا على علم بحادثة الاغتيال.
واضاف عبد المجيد بلعيد في تصريح لبرنامج الدوامة "المنصف المرزوقي هددني عبر رئيس حزب بالسجن بعد ان اتهمته صراحة بالتورط في عملية الاغتيال".
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وتابع شقيق شكري بلعيد " المخابرات العسكرية كانت على علم بعملية الاغتيال التي استهدفت شقيقي".


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Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 240842

Falfoul  (Tunisia)  |Jeudi 10 Février 2022 à 12h 36m |           
قالك في كل عايلة يجي واحد موهوب وذكي برشة يشفط الذكاء متاع خواتو الكل يخليهم في البلاهة غاطسون ...

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 10 Février 2022 à 12h 20m |           
يدعي "المخابرات العسكرية كانت على علم علم بعملية الاغتيال"
كلام خطير جدا ما هو مصدره وهل ستتحرك النيابة العسكرية لمقاضته
ويتهم صراحة رئيس الجمهورية السابق بالتورط في الاغتيال
أين أدلته ولماذا لم يقدمها للقضاء طوال الثماني سنوات الماضية بعد خروج المرزوقي من الرئاسة
مسكين يتم استغلاله بسفاهة ويروج ما وقع تلقينه بغباء

Falfoul  (Tunisia)  |Jeudi 10 Février 2022 à 12h 12m |           
حدثونا على الشيفور اللي هرب ...
حدثونا على الهاتف اللي ذاب و في الأخير طلع عند بولحناك ...
حدثونا على الأملاك و المكاسب المادية التي تمتع بها البعض ...
حدثونا على الغنائم السياسية اللي استفاد بيها البعض من الإغتيلات ...
و حدثونا على الرضاعة من دم الشهداء في تونس إنها دأب الخفافيش منذ قديم الزمان ...
وتواصل الأحزاب الواطية في استحلاب دم الشهداء لسنوات بعد اقتراف اغتيالهم ...

Mnasser57  (Qatar)  |Jeudi 10 Février 2022 à 11h 48m |           
It became a business!
يتاجر بدم اخيه!



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