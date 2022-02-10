عبد المجيد بلعيد: رشيد عمار والمرزوقي كانا على علم بإغتيال شقيقي والأخير هددني بالسجن

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أفاد عبد المجيد بلعيد شقيق شكري بلعيد أن الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي وقائد الجيش السابق الجنرال رشيد عمار كانا على علم بحادثة الاغتيال.واضاف عبد المجيد بلعيد في تصريح لبرنامج الدوامة "المنصف المرزوقي هددني عبر رئيس حزب بالسجن بعد ان اتهمته صراحة بالتورط في عملية الاغتيال".وتابع شقيق شكري بلعيد " المخابرات العسكرية كانت على علم بعملية الاغتيال التي استهدفت شقيقي".