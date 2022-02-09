عبد الناصر العويني: راشد الغنوشي يمتلك فندقا في تركيا

Publié le Mercredi 09 Février 2022 - 19:01 قراءة: 0 د, 33 ث
      
قال الأربعاء 9 فيفري، عبد الناصر العويني الناشط السياسي وعضو لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي يمتلك فندقا في تركيا.

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وتتزامن تصريحات عبد الناصر العويني مع عقد لجنة الدفاع عن الشهيدين لندوة صحفية قدمت خلالها معلومات قالت إنها تؤكد تورط حركة النهضة.

ووجه عدد من السياسيين في وقت سابق اتهامات لعدد من قيادات حركة النهضة بالثراء على سبيل سمير ديلو الذي قالوا أنه يمتلك يختا وحمادي الجبالي الذي يمتلك شركات دون تقديم ما يدعم إدعاءاتهم.
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وعلّق سمير ديلو وحمادي الجبالي على هذه الاتهامات بالسخرية والقول " من يجد هاته الممتلكات يخبرني كي أعطيه إياها".



Commentaires


12 de 12 commentaires pour l'article 240824

Slimene  (France)  |Jeudi 10 Février 2022 à 13h 47m |           
@ Goldabdo.Dans un pays démocratique il risque la prison.En France l’ex ministre du budget Cahuzac a oublié de déclarer son compte en Suisse,a été démis de ses fonctions et condamné à la prison alors que son compte en Suisse était justifié par le fait qu’il travaillait auparavant en Suisse

Goldabdo  (Tunisia)  |Jeudi 10 Février 2022 à 12h 59m |           
ربي يزيدو.

Slimene  (France)  |Jeudi 10 Février 2022 à 12h 15m |           
@ Rommen.إكتساب نزل في تركيا قانوني لكنه ممنوع إذا ما لا تعلم به خزينة الضرائب.

Falfoul  (Tunisia)  |Jeudi 10 Février 2022 à 11h 32m |           
هذي هي العصابة اللي قتلت بلعيد والبراهمي وبن مراد ...
... تنشط كان في المواعيد الإنتخابية والسياسية هي مختصة في الرضاعة من دم الشهيد بلعيد والبراهمي ... مجرد سمسارة و مخبرين ومتمعشين في سوق السياسة الرخيصة و الخيانة...

Mnasbad  (Tunisia)  |Jeudi 10 Février 2022 à 11h 08m |           
هذا يا سادة محامي وكفى

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 10 Février 2022 à 10h 41m |           
الوطد اليسار الوظيفي. وقتلّي بن علي هرب. في لمح البصر الناصر العويني تنطّر وقفز من السفينة وبدا يمثّل على الشعب التونسي : "بن علي هرب... يا توانسة ماعادش خوف ... المجد للشهداء ...الحرية للتوانسة ... الشعب التونس العظيم هدالنا الحرية المجرم هرب ... !!!". ولكن حبل الكذب قصير. والكذّاب زيد شويّة واسألو. وكسكسلو يرجع لأصله. هاو ما طوّلش وما نجّمش يصبر ورجع بسرعة لصحفة العسل مع الاستبداد. وإلاّ نقولو رجع لقلتة الغرم إلّي كان عايش فيها كيفو
كيف الحشرات والصراصير إلّي ما يخرجوش من الغرم والوسخ. والوطنية(تونس 7) تعدّي على المباشر في الندوة الصحفية متع الوطد إلّي يتهم فيها النهضة بالتورّط في اغتيال شكري بالعيد. وقفوا معاه في حل المجلس الأعلى للقضاء ووقف معاهم في اتهام النهضة في اغتيال شكري بالعيد. تبادل مصالح وتبادل خبرات وتجارب في الكذب والافتراء في الغرف المغلقة والمظلمة. وكيف ما يقولوا "الطيور على أشكالها تقع"

Moulahidh  (France)  |Jeudi 10 Février 2022 à 09h 12m |           
.. c'est comme vos déclarations contre Larayedh qui détiendrait des usines de briques... Et la justice a fini par l'innocenter. Malheureusement avec une très légère amende à ses détracteurs. Et c'est pour cela que vous continuez vos déclarations "hilarantes" !!

Mnasser57  (Qatar)  |Jeudi 10 Février 2022 à 08h 19m |           
طاح طارها المحاماة عند هذا الرهط !منين جاي؟

Rommen  (Tunisia)  |Jeudi 10 Février 2022 à 08h 03m |           
اولا هل اكتساب نزل في تركيا ممنوع؟
ثانيا المدعي قضى وقته في الحانات و المدعى عليه قضى وقته في العمل و الكتابة و ترجمت كتبه التركية
ثالثا قبل ما تحب جلغتك قدم الدليل و موضع المخالفة، راك محامي مزطول و سكران

Mnasser57  (Qatar)  |Jeudi 10 Février 2022 à 05h 35m |           
ياريت تمدنا بالعنوان خلينا نمشي لتركيا ونعدي ايامات في هذا النزل على الاقل ثماش تخفيضات
ياراجل ما اسقطك!

Samylak  (Canada)  |Mercredi 09 Février 2022 à 21h 50m |           
كانك راجل و مكش كذاب قدام ما يثبت ذلك

Aziz75  (France)  |Mercredi 09 Février 2022 à 21h 41m |           
ممكن ياسر عديت فيه شهر العسل انت و زوجتك



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