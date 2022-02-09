عبد الناصر العويني: راشد الغنوشي يمتلك فندقا في تركيا

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قال الأربعاء 9 فيفري، عبد الناصر العويني الناشط السياسي وعضو لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي يمتلك فندقا في تركيا.وتتزامن تصريحات عبد الناصر العويني مع عقد لجنة الدفاع عن الشهيدين لندوة صحفية قدمت خلالها معلومات قالت إنها تؤكد تورط حركة النهضة.ووجه عدد من السياسيين في وقت سابق اتهامات لعدد من قيادات حركة النهضة بالثراء على سبيل سمير ديلو الذي قالوا أنه يمتلك يختا وحمادي الجبالي الذي يمتلك شركات دون تقديم ما يدعم إدعاءاتهم.وعلّق سمير ديلو وحمادي الجبالي على هذه الاتهامات بالسخرية والقول " من يجد هاته الممتلكات يخبرني كي أعطيه إياها".