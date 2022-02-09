علي العريض " الرئيس يتعمد الركوب على ملف الاغتيالات لضرب الحريات والدستور"

اتهم القيادي في حركة النهضة علي العريّض هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالعمل على تشويه حركة النهضة.
وأضاف العريض في تصريح لاكسبراس أف أم اليوم الأربعاء 9 فيفري "هذا الملف وقع استغلاله استغلال فاحش وتحريفه لاستهداف حركة النهضة".
وأكد أن قرارات ختم البحث وما وصل إليه قضاة التحقيق والداخلية لم تنشر لأن القضاء ملزم بالتحفظ مضيفا " أنه إذا نشرت فسيعرف الشعب الحقيقة”.
كما اتهم العريض رئيس الجمهورية قيس سيعّد بالركوب على هذا الملف لتمرير قرارات تضرب الحريات والدستور ومؤسسات الدولة.
وأضاف العريض في تصريح لاكسبراس أف أم اليوم الأربعاء 9 فيفري "هذا الملف وقع استغلاله استغلال فاحش وتحريفه لاستهداف حركة النهضة".
وأكد أن قرارات ختم البحث وما وصل إليه قضاة التحقيق والداخلية لم تنشر لأن القضاء ملزم بالتحفظ مضيفا " أنه إذا نشرت فسيعرف الشعب الحقيقة”.
كما اتهم العريض رئيس الجمهورية قيس سيعّد بالركوب على هذا الملف لتمرير قرارات تضرب الحريات والدستور ومؤسسات الدولة.
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