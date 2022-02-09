علي العريض " الرئيس يتعمد الركوب على ملف الاغتيالات لضرب الحريات والدستور"

Publié le Mercredi 09 Février 2022 - 17:46 قراءة: 0 د, 27 ث
      
اتهم القيادي في حركة النهضة علي العريّض هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالعمل على تشويه حركة النهضة.
وأضاف العريض في تصريح لاكسبراس أف أم اليوم الأربعاء 9 فيفري "هذا الملف وقع استغلاله استغلال فاحش وتحريفه لاستهداف حركة النهضة".
...


وأكد أن قرارات ختم البحث وما وصل إليه قضاة التحقيق والداخلية لم تنشر لأن القضاء ملزم بالتحفظ مضيفا " أنه إذا نشرت فسيعرف الشعب الحقيقة”.

..

كما اتهم العريض رئيس الجمهورية قيس سيعّد بالركوب على هذا الملف لتمرير قرارات تضرب الحريات والدستور ومؤسسات الدولة.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 240819

Mnasser57  (Qatar)  |Jeudi 10 Février 2022 à 05h 59m |           
اتركوا الشعب يعرف من القاتل وارفعوا عنكم الاتهامات ان كنتم ابرياء
هذا يسمى تكمكيم ,الشعب يئس من هذا التصرفويريد المجابهة بالحقيقة ليتمكن من غربلة ما يمكن غربلته !بفففففف



  1.64% (163816 participants des 18+)

En continu

Toutes les news

الخميس 10 فيفري 2022 | 9 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:24 17:56 15:30 12:40 07:13 05:46
Babnet
18°
 Babnet18° Babnet % 39 :الرطــوبة
تونــس Babnet
0.51 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-718°-817°-916°-818°-9
  • Avoirs en devises
    23604,0

  • (9 fev)
  • Jours d'importation
    132
  •              1 € = 3,27555 DT        1$ =2,87020 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 fev)   306,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   