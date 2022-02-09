علي العريض " الرئيس يتعمد الركوب على ملف الاغتيالات لضرب الحريات والدستور"

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اتهم القيادي في حركة النهضة علي العريّض هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالعمل على تشويه حركة النهضة.وأضاف العريض في تصريح لاكسبراس أف أم اليوم الأربعاء 9 فيفري "هذا الملف وقع استغلاله استغلال فاحش وتحريفه لاستهداف حركة النهضة".وأكد أن قرارات ختم البحث وما وصل إليه قضاة التحقيق والداخلية لم تنشر لأن القضاء ملزم بالتحفظ مضيفا " أنه إذا نشرت فسيعرف الشعب الحقيقة”.كما اتهم العريض رئيس الجمهورية قيس سيعّد بالركوب على هذا الملف لتمرير قرارات تضرب الحريات والدستور ومؤسسات الدولة.