Ooredoo تنفي التهم و تؤكد أنها شركة خاصة ليس لها ارتباطات سياسية

Publié le Mercredi 09 Février 2022 - 16:20 قراءة: 1 د, 11 ث
      
بلاغ صحفي - نفت شركة “أوريدو تونس” في بلاغ توضيحي ما وجّه لها من تهم اليوم الأربعاء 9 فيفري 2022، من قبل أحد أعضاء لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خلال ندوة صحفية.

...

وفيما يلي نصّ البلاغ:


..


تبعا لما أورده أحد أعضاء لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي خلال الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم، تتقدم شركة Ooredoo تونس بجملة من التوضيحات للراي العام:

تنفي الشركة كلّ التهم الموجهة لها ولشخص مديرها العام منصور راشد الخاطر جملة وتفصيلا وتؤكد أنها تعمل منذ عشرين عاما في كنف احترام القانون وحماية المعطيات الشخصية للحرفاء كما تؤكد الشركة عدم استخدام وسائل وإمكاناتها في أي عمل غير قانوني.

كما يهم الشركة التأكيد على أنه لا وجود لأي قضية عدلية في هذا الخصوص وأن ما ورد من اقحام للهيئات القضائية والأجهزة الرسمية التونسية في الموضوع ليس له أساس من الصحة.

· كما تشدد الشركة على أن هذه الادعاءات تهدف لاعتراض مسيرة الشركة الأكثر نجاحا في مجالها في محاولة للحط من عزيمة العاملين بها وضرب مصداقيتها في السوق.

· وتؤكد الشركة أنها شركة خاصة لا علاقة لها بالسياسة كما أنها لا ترتبط بأي حزب أو تشكيل سياسي تونسي أو أجنبي.

· وتذكر الشركة أنها تعمل ضمن معايير السلامة والحوكمة الأكثر شفافية في العالم وأنها ملتزمة برعاية مصالح حرفائها وحماية معطياتهم وبياناتهم.

· وتؤكد الشركة انها ستلجأ للقضاء فيما صرح به العضو المعني للعلن وفي الاعلام من اتهامات تمس من سمعة المؤسسة وثقة المتعاملين معها وذلك باستخدام كل الوسائل القانونية المشروعة.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 240813

Moulahidh  (France)  |Jeudi 10 Février 2022 à 09h 09m |           
AH !! Maintenant il y a même un complot économico-financier dans les assassinats de Belaid et Brahmi..
Dans quelques mois, Ooredoo va déménager au Maroc pour se recentrer sur ce pays ami.. et laissera entre les mains de la Gauche tous ses employés

Avant de lance pareils déclarations, il faut être responsable et peser leur gravité

Falfoul  (Tunisia)  |Mercredi 09 Février 2022 à 18h 35m |           
يبدو ان هذه الهية هي عصابة مرتزقة مكلفة بمهمة لدى القوى التي اغتالت بلعيد ...



  1.64% (163816 participants des 18+)

En continu

Toutes les news

الخميس 10 فيفري 2022 | 9 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:24 17:56 15:30 12:40 07:13 05:46
Babnet
18°
 Babnet18° Babnet % 39 :الرطــوبة
تونــس Babnet
0.51 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-718°-817°-916°-818°-9
  • Avoirs en devises
    23604,0

  • (9 fev)
  • Jours d'importation
    132
  •              1 € = 3,27555 DT        1$ =2,87020 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 fev)   306,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   